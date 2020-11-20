數位媒體整並風 BuzzFeed收購哈芬登郵報

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（法新社華盛頓19日電） 美國網路新聞媒體公司BuzzFeed今天表示，正在洽談收購網路傳媒「哈芬登郵報」（HuffPost），以整並兩大科技媒體先驅，盼在媒體業陷入瓶頸當前另闢新動力。

根據BuzzFeed一項聲明，這筆交易可望讓BuzzFeed能獲得威瑞森媒體（Verizon Media）旗下的哈芬登郵報，並使用威瑞森旗下其他機構，包括雅虎（Yahoo）等的內容。

兩家公司同意建立內容與廣告戰略夥伴合作關係，威瑞森也將取得部分BuzzFeed的股權。

BuzzFeed執行長兼哈芬登郵報聯合創辦人裴瑞迪（Jonah Peretti）說：「能跟威瑞森媒體達成夥伴關係、結盟後共享彼此內容所帶來的互惠利益、合作雙方廣告產品與未來業務，且能汲取威瑞森媒體集團的力量與創造力，這些令人振奮。」

「我對早年能把成長中的哈芬登郵報一手帶大成主流新聞媒體仍記憶猶新，BuzzFeed的收購之舉，則是因我們相信哈芬登郵報的前景與它持續改變未來幾年媒體領域的潛力。」

BuzzFeed與哈芬登郵報的整合進度目前看來順遂，也讓外界對雙方結合後的「數位優先媒體」趨勢感到樂觀，但其實雙方近年來都苦於在困難經濟環境下經營媒體。

© 2020 AFP