白宮防疫專家掛保證 疫苗不是為政治趕出進度

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（法新社華盛頓19日電） 美國政府首席傳染病專家佛奇今天表示，輝瑞藥廠（Pfizer）和莫德納（Moderna）兩支正進行測試的冠狀病毒疫苗「紮實可靠」，研發速度雖如此之快，但未向安全或誠正性做讓步。

輝瑞和德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗，以及另一支莫德納研發的疫苗，雙雙宣布實驗成功後，佛奇（Anthony Fauci）在白宮冠狀病毒工作小組少見的簡報會中，對大眾關心提出保證。

他說：「過程中未向安全性妥協，也未犧牲科學的誠正性，它反映出這類疫苗研發在科學上超凡的進步，過去實際要花費數年時間，如今在幾個月的時間就讓我們有所作為。」

對於大眾擔心疫苗宣布實驗成功，可能是政治因素使然，佛奇試圖排除這項疑慮。

他說：「這是實際的獨立人體，這些人不是向政府表達忠誠，也不是對我、對公司表示忠誠－而是仔細檢查數據，並認為這是健全完善的。」

他說，下一步資料將由食品暨藥物管理局（FDA）詳細檢驗；BioNTech公司已表示，將在明天之前向FDA申請緊急使用授權。

佛奇接著說：「所以我們別再想着這是由不適當方法匆促趕出來的，這是真的紮實可靠的。」

在全球競相研發疫苗中，輝瑞/BioNTech與莫德納取得領先，在本月提出大規模的實驗資料，顯示疫苗預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）效果達95%。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP