美高層官員：川普20日將參與線上APEC峰會

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（法新社華盛頓19日電） 在美國總統川普仍拒絕接受本月總統大選結果之際，一名高階官員指出，川普明天將參與亞太經濟合作會議（APEC）線上論壇。

今年APEC論壇由馬來西亞主辦，共21個環太平洋國家參與，合計約佔全球國內生產毛額（GDP）60%；今年論壇因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）流行而改為線上方式舉行。

這名官員告訴法新社：「川普總統明天將參與線上APEC高峰會。」

根據目前計票結果，川普在11月3日大選中敗給民主黨籍的拜登，未能連任，但川普尚未承認敗選。

美國在川普任期內開始退出數個多邊組織後，中國已成為APEC幕後的主要推展力量。

中國國家主席習近平今天在峰會談話時，稱許中國成為全球自由貿易樞紐點，並承諾在世界奮力對抗疫情大流行之際，中國這個「超大規模」經濟體會持續向貿易開放。

中國等15國上周末才剛簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），在這項全球最大貿易協定的激勵下，習近平表示，亞太地區在這個遭逢「多項挑戰」衝擊的世界中，是「推動全球成長的先驅」。

美國並未參與「區域全面經濟夥伴協定」，這項協定被視為中國重要的成功之舉，也是北京趁華府置身事外之際，主導全球商務的進一步例證。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP