雖將縮小規模 伊拉克仍盼美軍和聯軍留駐

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（法新社華盛頓19日電） 美國中央司令部司令麥肯錫今天表示，駐紮伊拉克的美軍將遵照川普總統命令，減少為2500人；但伊拉克當局希望，美軍持續留駐，以對抗伊斯蘭國（Islamic State）。

法新社報導，麥肯錫（Kenneth McKenzie）在阿拉伯美國關係國家委員會（National Council on US-Arab Relations）舉辦的線上會議中表示，美國持續駐軍中東已成功限制了伊朗和伊斯蘭國在伊拉克的活動。

麥肯錫指出，伊朗近來減少了攻擊行動，「因為他們希望，透過伊拉克政治進程產生的政府來要求我方撤軍」。然而他又說：「伊拉克政府已表明，在我方不斷終結與伊斯蘭國戰鬥的情況下，希望與美國及聯軍保有夥伴關係。」

麥肯錫在發言中引述相關估計指出，伊斯蘭國在伊拉克和敘利亞地區仍有1萬名支持者，因此仍然是十足的威脅。

麥肯錫說，「伊拉克安全部隊實力有所進步，使美國得以減少在伊拉克的兵力態勢」；不過又說，美軍和聯軍仍須留駐伊拉克，以協助防止伊斯蘭國重組成有凝聚力並足以策畫重大攻擊的團體。（實習編譯：洪筱真/核稿：張佑之）

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