COVID-19全球確診逾5687萬 超過136萬人病故

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（法新社巴黎20日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日11時（台灣20日晚間7時），全球至少136萬914人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少5687萬2830例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3627 萬4600人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球19日通報新增1萬1100人病歿、66萬1056起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2239死）、義大利（653死）與波蘭（626死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計25萬2555人病故、1171萬7947例確診，至少435萬789人已康復。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有131人染疫喪命；接下來依序為秘魯（108人）、西班牙（90人）、阿根廷（81人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計43萬584死、1229萬6964例確診；歐洲累計35萬9528死、1575萬6373例確診；美國和加拿大共計26萬3811死、1203萬1955例確診。

亞洲共計18萬5071死、1167萬4304例確診；中東地區共計7萬2281死、305萬3742例確診；非洲共計4萬8698死、202萬9393例確診；大洋洲共計941死、3萬99例確診。

© 2020 AFP