Google將支付內容版權費 與多家法國大報達協議

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（法新社巴黎19日電） 科技巨擘谷歌公司（Google）今天表示，已和好幾家法國報紙和雜誌就版權付費簽署「某些個別協議」。

許多傳統新聞媒體苦於發行量持續萎縮，谷歌卻靠着新聞搜尋結果伴隨的廣告，賺進數以百萬計美元，以致未從中分到一杯羹的新聞媒體長期不平。

Google連月以來就顯示媒體內容付費和媒體機構展開協商。

和谷歌簽署協議的包括法國前幾大報「世界報」（Le Monde）、「 費加洛報」（Le Figaro）與「解放報」（Liberation），以及「快訊周刊」（L'Express）、「新觀察家」（L'Obs）與「國際郵件」（Courrier International）周報等。

谷歌法國負責人米索非（Sebastien Missoffe）表示，和其他媒體集團的協商仍在持續進行，目標是「在年底前達到框架協議」。

法國巴黎上訴法院上月判決，谷歌需就針對所謂「鄰接權」（neighbouring rights）制定的新規定，和媒體機構展開協商。新規定的目的在確保當新聞機構的內容在網站、搜尋引擎和社群媒體平台顯示時，能獲得報償。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）

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