世衛：病菌抗藥性威脅不輸新冠疫情

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（法新社日內瓦20日電） 病菌抗藥性問題日益嚴重，每年約有70萬人為此死亡。世界衛生組織（WHO）今天示警，抗藥性問題的危險性不亞於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱這個問題是「當代最嚴重的健康威脅之一」。

抗藥性指的是某些病菌已不怕現有抗生素或抗菌劑，使得小傷口和一般感染都可能致命。

抗藥性問題近幾年來日趨嚴重，主因是抗生素濫用，且不僅人類本身，畜牧也有這類狀況。

譚德塞在視訊記者會上說：「抗藥性問題可能沒有像疫情這麼緊迫，但危險程度不亞於此。這個問題可能威脅到百年來的醫學進展，也會讓我們對於今日可以輕易治療的感染毫無招架能力。」

世衛表示，抗藥性問題危害到糧食安全、經濟發展與對抗疾病的能力；同時導致醫療成本、住院、治療失敗、嚴重疾病和死亡風險增加。

世衛加入聯合國糧農組織（FAO）與世界動物衛生組織（World Organization for Animal Health）的行列，發起「打擊抗生素抗藥性，共享健康全球領導人組織」（One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance）來採取緊急行動因應這項威脅。

國際制藥商協會聯合會（IFPMA）發表聲明歡迎這個新成立的組織，稱超級病菌已造成重大死傷，「全球每年約有70萬人死於具有抗藥性的病菌」。

聲明說：「如果沒有採取強而有力的行動來確保現有抗生素與更新、更好的治療能合宜使用，在2050年以前死於抗藥性病菌的人數恐增至1000萬人。」

© 2020 AFP