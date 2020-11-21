全球冠狀病毒疫情超過5758萬確診 逾137萬人病歿

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（法新社巴黎21日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間21日11時（台灣21日晚間7時），全球至少137萬3381人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少5758萬3290例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有3672萬5500人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球20日通報新增1萬1847人病歿、65萬7054起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1878死）、法國（1138死）與墨西哥（719死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計25萬4424人病故、1191萬3945例確診，至少445萬7930人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（16萬8613人喪生、602萬164例確診）、印度（13萬2726人喪生、905萬597例確診）、墨西哥（10萬823人喪生、102萬5969例確診）及英國（5萬4286人喪生、147萬3508例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有132人染疫喪命；其次依序為秘魯（108人）、西班牙（91人）、阿根廷（81人）。

中國（不包含香港及澳門）迄今累計通報8萬6414起確診病例，其中有4634人病亡。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計43萬2461死、1236萬8175例確診；歐洲累計36萬5406死、1603萬4727例確診；美國和加拿大共計26萬5736死、1223萬2828例確診。

亞洲共計18萬6824死、1179萬1588例確診；中東地區共計7萬2909死、308萬1311例確診；非洲共計4萬9104死、204萬4561例確診；大洋洲共計941死、3萬107例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：曹宇帆）

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