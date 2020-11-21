喀布爾遭多枚火箭攻擊 至少8死31傷

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（法新社喀布爾21日電） 阿富汗官員說，首都喀布爾人口稠密區今天遭到一連串火箭攻擊，造成至少8人死亡與31人受傷，喀布爾近來持續遭到暴力蹂躪，現在又發生最新一起攻擊。

今早接近9時，連續射出的火箭落在喀布爾中部與北部多個地區，包括有大使館與國際企業進駐、戒備森嚴的綠區。

阿富汗內政部發言人阿瑞安（Tariq Arian）說：「恐怖分子朝喀布爾發射23枚火箭。根據初步資料，有8人死亡，另有31人受傷。」

目前尚無團體招認發動攻擊，塔利班也否認犯案。

喀布爾最近屢傳重大攻擊案，數個教育機構最近幾周發生兩起駭人攻擊，造成近50人死亡，塔利班否認涉案，但阿富汗認為是塔利班或他們的代理人犯案。

塔利班已承諾將遵守2月簽署的美國撤軍協議條件，因此面臨不得攻擊都會區的壓力。

如果塔利班承認涉及這類事件，照理來說將導致美國延後撤軍。不過，即將卸任的美國總統川普已表明，無論當地局勢如何，他都希望美軍撤出。

伊斯蘭國（Islamic State）承認犯下針對教育中心的兩起攻擊，但阿富汗稱幕後黑手是塔利班極端組織哈卡尼網絡（Haqqani Network）。

塔利班與阿富汗政府談判人員9月在卡達首都杜哈展開和平會談，但進展緩慢，阿富汗各地也屢傳暴力。

然而，官員昨天告訴法新社，預計未來幾天將宣布和談出現突破。美國國務院昨晚也宣布，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將在杜哈與塔利班和阿富汗政府的談判人員會面。

川普一再誓言將終止「永無止境的戰爭」，包括阿富汗戰爭，這是美國曆時最長的一場衝突，起源於2001 年911攻擊事件後，美國入侵阿富汗以驅逐出塔利班。

© 2020 AFP