朱利安尼昔日英雄市長 淪替川普叫賣陰謀

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約20日電） 美國總統川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）昨天記者會大談選舉陰謀論時，疑似染髮劑連同汗水順臉頰流下「黑汗」，除引熱議，也讓人感慨朱利安尼不再是當年恐攻後那位英雄市長。

朱利安尼2001年911恐攻事發後，因冷靜堅毅地率領紐約市度過難關而備受讚揚，獲得「美國市長」（America's Mayor）美譽，還有人將他與英國二戰時首相邱吉爾（Winston Churchill）相提並論，如今他卻淪為川普的選舉陰謀論傳聲筒。

他昨天在記者會上提出一連串令人愈聽愈覺離譜的說法，宣稱民主黨、媒體、甚至是委內瑞拉已故總統查維斯（Hugo Chavez）害川普連任之路失利，在沒有提供任何證據下宣揚選舉陰謀論。

他自稱握有一些選舉犯罪證據，但不會出示，但他先前提供的一些其他證據、所謂證人說法，隨即都被媒體揭穿打臉，但仍樂此不疲。

朱利安尼說：「我們有足以翻盤的證據，都是從美國公民取得的書面證詞，因涉及國安問題，恕我現在沒法講。」

「如果這明天不會上頭條，那什麼才會上頭條。」

美國多家媒體報導，儘管民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的普選票比共和黨的川普多約600萬張，選舉人票數也以超過270張當選門檻的306張領先川普232張，川普仍拒絕承認敗選。

朱利安尼附和川普道：「我們不能讓這些騙子得逞，因為他們就是在從美國人民手中偷走選舉。其實人民選擇的是川普，不是拜登。」

「紐約時報」本周披露，為川普陣營選舉官司奔波的朱利安尼，要求的酬勞價碼為每天2萬美元，超過目前華府和紐約地區王牌律師每天1萬5000美元的收費標準，但朱利安尼否認此事，說「我從沒開口要求2萬美元」。

© 2020 AFP