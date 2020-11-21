朱利安尼記者會 馬里蘭州長直呼災難

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（法新社紐約20日電） 美國總統川普律師朱利安尼昨天在記者會上提出一連串令人愈聽愈覺離譜的說法，宣稱民主黨、媒體、甚至是委內瑞拉已故總統查維斯（Hugo Chavez）害川普連任之路失利，在沒有提供任何證據下宣揚選舉陰謀論。

朱利安尼（Rudy Giuliani）的說法連一些共和黨同志都看不下去。馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）表示，這場記者會簡直是一場「災難」，「一方面令人震驚，另一方面也不算意外，這全是作秀」。

最近剛被川普開除的前網路安全和基礎設施安全局局長克瑞布斯（Chris Krebs）也形容，這是「美國電視史上最危險的1小時45分鐘，而且可能是最瘋狂的一段」。

朱利安尼昨天記者會大談選舉陰謀論時，疑似染髮劑連同汗水順臉頰流下「黑汗」，除引熱議，也讓人感慨朱利安尼不再是當年恐攻後那位英雄市長。

朱利安尼2001年911恐攻事發後，因冷靜堅毅地率領紐約市度過難關而備受讚揚，獲得「美國市長」（America's Mayor）美譽，還有人將他與英國二戰時首相邱吉爾（Winston Churchill）相提並論，如今他卻淪為川普的選舉陰謀論傳聲筒。

他自稱握有一些選舉犯罪證據，但不會出示，但他先前提供的一些其他證據、所謂證人說法，隨即都被媒體揭穿打臉，但仍樂此不疲。

朱利安尼說：「我們有足以翻盤的證據，都是從美國公民取得的書面證詞，因涉及國安問題，恕我現在沒法講。」

「如果這明天不會上頭條，那什麼才會上頭條。」

美國多家媒體報導，儘管民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的普選票比共和黨的川普多約600萬張，選舉人票數也以超過270張當選門檻的306張領先川普232張，川普仍拒絕承認敗選。

朱利安尼附和川普道：「我們不能讓這些騙子得逞，因為他們就是在從美國人民手中偷走選舉。其實人民選擇的是川普，不是拜登。」

「紐約時報」本周披露，為川普陣營選舉官司奔波的朱利安尼，要求的酬勞價碼為每天2萬美元，超過目前華府和紐約地區王牌律師每天1萬5000美元的收費標準，但朱利安尼否認此事，說「我從沒開口要求2萬美元」。

© 2020 AFP