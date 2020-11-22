沙國高官：沙烏地相信能與拜登維繫友好關係

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（法新社利雅德22日電） 儘管美國總統大選勝選人拜登競選時揚言，上任後要讓沙烏地阿拉伯在國際上陷於孤立；但一名沙烏地高官表示，他們仍預期拜登上台後，沙國與美國關係不會有重大改變。

身為石油輸出國家組織（OPEC）最大成員國的沙烏地阿拉伯，是現任美國總統川普的緊密盟友。反觀拜登（Joe Biden）曾針對沙烏地的人權缺失，承諾會對沙國採取嚴格立場，使得利雅德似乎對拜登抱持戒慎態度。

不過，沙烏地阿拉伯外交國務大臣朱貝爾（Adel al-Jubeir）在周末播出的一段訪問中，試圖消除外界這番揣測。他告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們對待美國總統的方式像是對待一位朋友，無論他是共和黨人或民主黨人。」

他還表示：「總統當選人拜登在（美國）聯邦參議院待過35年，他有十分豐富的經驗。…我預期美國外交政策部分將不會有重大改變。」

沙烏地阿拉伯本周末成為首個主辦20國集團（G20）領袖峰會的阿拉伯國家。全球運動人士試圖藉這個場合讓外界關注沙國的人權紀錄。

川普和女婿庫許納（Jared Kushner）都與沙烏地實際領導人王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）有私交。川普任內，沙國也大致未受美國制裁。但川普連任失敗，可能導致沙國最親密西方盟國美國對穆罕默德．沙爾曼加以重新檢視。

由於沙烏地正遭遇經濟挑戰，使得穆罕默德．沙爾曼的改革計畫岌岌可危；加上沙國還捲入鄰國葉門的戰事，國內也有好幾個反對他統治的勢力，因此他若與美國關係不睦，可能因此陷入孤立。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP