經紀公司證實 海沃德4年逾34億加入黃蜂

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（法新社夏洛特21日電） 在美國職籃NBA自由球員市場炙手可熱的球星海沃德（Gordon Hayward）將加入夏洛特黃蜂，根據體育電視頻道ESPN報導，這將是4年1.2億美元（約新台幣34.55億元）的合約。

海沃德的經紀公司稍後在推特上的推文，證實了海沃德將加盟黃蜂。

本季在波士頓塞爾蒂克的海沃德，19日拒絕行使新球季3420萬美元的球員選擇權後，正式成為自由球員。

海沃德2017年與塞爾蒂克簽下4年1.27億美元的合約，但他披上綠衫軍戰袍的第1場比賽，左腳踝脫臼及脛骨骨折，這段期間也始終因傷所苦。

進到塞爾蒂克的第1個球季迅速報銷後，經過2018-19球季的陣痛期，在受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響一度中斷比賽的本季，他打了52場球，平均獲得17.5分、6.4籃板、4.1助攻。

海沃德NBA生涯至今10年，前7年待在猶他爵士，近3年在塞爾蒂克，生涯平均每場比賽可獲15.3分、4.4籃板、3.5助攻。

當塞爾蒂克在本季季後賽首輪，於NBA於佛州奧蘭多設立的「泡泡」隔離園區對上費城76人時，海沃德因為右腳踝扭傷再度高掛免戰牌。

一直到東區決賽他才復出，但塞爾蒂克仍在打完6戰後敗給邁阿密熱火。

根據報導，在30歲的前鋒海沃德投身自由球員市場後，包括紐約尼克、印第安那溜馬等隊都曾試圖延攬他入隊，部分報導更指他很可能回到家鄉印第安那加入溜馬，但他最終與黃蜂簽下合約。

© 2020 AFP