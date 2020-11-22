衣索比亞軍方威脅發動圍攻平定北方亂事

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（法新社阿迪斯阿貝巴22日電） 東非國家衣索比亞北方的泰格瑞省（Tigray）叛軍與中央政府軍纏鬥。衣索比亞軍方今天威脅將全面攻擊泰格瑞省首府馬凱勒（Mekele），警告平民把握時間逃亡。

軍方發言人德耶內（Dejene Tsegaye）今天告訴國營電視台，「下一場決定性戰役將出動戰車包圍馬凱勒」，並威脅發動圍攻。

他警告馬凱勒50萬居民：「你們要自救。當局已傳達指示，要你們與這個軍事集團脫鉤，之後就會毫不留情。」

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）是去年的諾貝爾和平獎得主。他4日對力量強大的區域政黨「泰格瑞人民解放陣線」（TPLF）發起軍事行動，指控該黨部隊攻擊區內兩座聯邦軍營，以及該黨黨員違抗並企圖顛覆中央政府。

這個區域通訊中斷，使得衝突雙方的說法難被驗證，但據報已有數百人被殺、數萬人為了躲避戰鬥逃進鄰國蘇丹。

阿比政府近幾天宣稱已拿下多座城鎮，包括古城阿克蘇姆（Aksum），以及馬凱勒北方100公里的艾德加哈姆斯（Edega Hamus）。

政府機關「衣索比亞緊急狀態事實查核」（Ethiopia State of Emergency Check）今天表示：「國防軍已掌控從阿迪格拉特（Adigrat）前往馬凱勒途中的艾德加哈姆斯市。」

「國防軍現正朝行動最後目標馬凱勒市進軍。」

泰格瑞人民解放陣線昨天宣稱衣索比亞國防軍（EDF）「劇烈轟炸」阿迪格拉特鎮時，有多名平民死亡。政府堅稱未鎖定平民。

阿比不顧來自非洲聯盟（African Union）、美國、聯合國（UN）等呼籲和平的聲音。非洲聯盟計畫幾天內派出3名非洲國家前總統作為特使；聯合國也警告一場人道災難即將降臨。

阿比把泰格瑞人民解放陣線視為罪犯，且似乎有意贏得軍事戰鬥而非協商。

© 2020 AFP