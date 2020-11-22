龐貝古城遺址再出土2具遺骸 疑主人與奴僕關係

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（法新社龐貝21日電） 義大利維蘇威火山（Vesuvius）近2000年前爆發摧毀古城龐貝（Pompeii），官員今天表示，考古學家在龐貝城外緣一棟別墅中挖出2具男性罹難者遺骸。

研究人員依據兩具骨骸身上殘餘的布料和外觀，認定兩具骨骸分別屬於一個年輕奴隸和他年紀較長、約40 歲的富有主人。

維蘇威火山於西元79年爆發後，龐貝城廢墟就深埋在火山灰中，如今當地已成為義大利僅次羅馬競技場（Colosseum）的第2大觀光景點，去年吸引近400萬人造訪。

龐貝城面積逾44公頃，是羅馬帝國最富裕的城市之一。許多建築物和物體以幾近原始狀態被埋藏在層層火山灰之下，包括罹難者蜷曲的遺體。

在最新兩具人類遺骸出土後，研究人員分析他們的骸骨，接着將把石膏灌入空殼，得出兩人罹難當時跌倒仰卧的模樣。這種石膏灌模技法是由考古學家費奧瑞里（Giuseppe Fiorelli）於1867年發明。

這兩具遺骸所在之處，是目前仍在進行考古開挖、位在古城龐貝西北方約700公尺的朱利安那城（Civita Giuliana），是繼先前在當地一個馬廄中發現3匹已套上馬具的馬匹遺骸後的最新發現。

確切來說，兩具人類遺骸是在一座俯瞰那不勒斯灣（Bay of Naples）的別墅地下一處隱廊邊間出土，研究人員研判兩人當時可能在此尋求掩護。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP