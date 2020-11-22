G20線上高峰會 傳川普中途落跑去打高爾夫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓21日電） 美國總統川普今天在20國集團（G20）線上高峰會議短暫現身後，就去打高爾夫了。

由沙烏地阿拉伯主持、為期兩天的G20會議，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情關係，改以線上舉行。至今仍拒絕承認在11月3日大選敗選的川普，在高峰會開幕後致辭。

由於會議不開放媒體加入，一名參加會議的消息來源指出，川普致辭時說自己任內表現難以置信地好，在經濟與疫情方面都是。

這名消息來源說，這是「自我宣傳」的操練；消息來源還說，川普並未提到有關全球情勢的任何事。

根據第2名與會者，川普說：「很榮幸能與諸位合作，期盼未來長長久久與你們合作。」

川普在線上講完話之後，旋即由政部長梅努欽（Steven Mnuchin）接手，聽取其他領袖致辭。

隨後，川普離開了白宮，前往距離華府不遠的維吉尼亞州高爾夫球場。

川普在途中遇到幾個手持川普競選旗幟的支持者，有一個人高舉川普肖像和「再干4年」的標語。

不過，街上也有另一面牌子，上面顯示一片土司麵包圖樣並寫着You're Toast。英文的Toast是土司，但俚語中You're Toast意謂「你完蛋了」。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP