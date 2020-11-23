磋商期限逼近 WTO努力催生漁業補貼禁令

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦22日電） 隨着敲定協議的期限日漸接近，本身已問題叢生的世界貿易組織（WTO），現又得面臨能否完成數十億美元漁業補貼禁令的關鍵時刻。

各方歧見仍在，特別是禁止漁業補貼會對開發中國家帶來何種影響，成員國間仍意見不一；與此同時，過度捕撈仍繼續危害着數以百萬計人們賴以為生的海洋資源。

相關協商2001年在杜哈（Doha）展開，聯合國2015 提出永續發展目標（UN Sustainable Development Goals）後，增添協商須加緊腳步完成的必要。

當時訂出2020年底做為一個不具約束力的期限，要求根除漁業補貼以免助長非法、未報准和不受監督的捕撈，也盼能禁止恐助長濫捕量與能力的特定形式補貼，但允諾會對開發中和低開發國家提供特殊待遇。

WTO成員國目前尚未能達成協議，隨着期限逼近，談判人員9月時已開始着手一份保密性的工作文件，但據知悉協商的消息人士透露，相關工作仍受新型冠狀病毒疫情與部分國家所累而延宕，包括印度、斯里蘭卡、印尼和納米比亞等，使得禁止漁業補貼協議能否趕在期限前敲定，仍在未定之天。

加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）學者蘇邁拉（Ussif Rashid Sumaila）在一份外交圈時常引用的研究中指出，2018年全球漁業補貼達到354億美元，其中220億用於擴充漁船船隊規模。

聯合國農糧組織（FAO）表示，2017年有1/3的商業漁獲量是透過竭澤而漁的等級取得。

2018年的全球漁獲量則來史上新高的9640萬噸，較過去3年的平均增加5.4%，增加主要在漁獲量最高7國的海洋漁獲。中國、印尼，秘魯、印度、俄羅斯、美國、越南這7國的海洋漁獲已佔將近全球漁獲的一半。

© 2020 AFP