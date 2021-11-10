COP26協議草案出爐籲明年底前提高減排目標

（法新社格拉斯哥10日電） 數據顯示全球目前行動遠不足以限制氣溫升幅在攝氏1.5度以下，聯合國氣候峰會今天釋出的協議草案，敦促各國在2022年底前提高減排目標，比原定時程提前3年。

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聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）已在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）進行10天，主辦國英國形容這次會議對於能否達成2015年巴黎協定（Paris Agreement）的氣溫目標至關重要，而今天的草案首度透露COP26目前討論進度。

草案呼籲各國在明年以前「重新審視並強化」自身的脫碳計畫，並表示，限制氣溫升幅在1.5度以下「需要所有各方在這個關鍵十年有意義且有效率的行動」。

目前全球暖化已使全球多國面臨更嚴重的旱澇與風暴。草案指出，為了避免暖化產生最惡劣衝擊，需要「快速、深度、持續減少全球溫室氣體排放」。

根據聯合國評估，各國依照巴黎協定提出的最新脫碳計畫，仍可能造成地球均溫在本世紀提升攝氏2.7度。

2015年的巴黎協定內含一項機制，要求各國須每隔5年更新排放計畫，許多大型排放國都錯過2020年提交「國家自訂貢獻」（Nationally Determined Contributions, NDCs）計畫的期限。

因暖化而情況危急的國家表示，若要達成防止災難性升溫所需的短期減排目標，把2025年當成下次更新期限時隔太遠。

協議草案也呼籲各國「加速淘汰煤炭和化石燃料與補貼」，觀察家說，這是「第一次顯着提及」這些加劇全球暖化的燃料。

過去的氣候峰會決議和巴黎協定本身甚至未提及化石燃料，而是聚焦在排放。

一名資深協商人員告訴法新社，他們有信心最終版協議會「以某種形式」提到化石燃料。

但氣候科學家與環境團體批評這份草案未能反映地球危機的嚴重性。國際綠色和平（Greenpeace International）負責人摩根（Jennifer Morgan）表示：「這份協議草案不是解決氣候危機的計畫，而是我們全都該祈求好運、往好處想的計畫，它是在禮貌要求各國可能明年多努力一點。」

© 2021 AFP