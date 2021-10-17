COP26將登場 瑞典環保少女認不會帶來太大改變

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（法新社斯德哥爾摩16日電） 瑞典環保少女童貝里今天表示，接下來在蘇格蘭格拉斯哥進行的氣候峰會COP26，雖被認為是人類避免災難式全球暖化的最後機會，但不太可能「帶來多大的改變」。

童貝里（Greta Thunberg）的「周五為未來而戰」（Fridays for Future）活動，曾激起全球大規模的街頭抗議活動，她表示，行動人士必須要持續「推動」真正的改變。

她在斯德哥爾摩一場為氣候而辦的演唱會場邊，告訴法新社說：「按照現在情況，這次的締約方會議（COP）不會帶來什麼大的改變，我們不得不繼續施壓。」

她補充說：「當然，我的希望是，我們會突然意識到我們正面臨生存危機，並在此之後採取行動。」

氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）10月31日到11月12日將在蘇格蘭進行，那將是2015年巴黎那次具里程碑意義的會談後，討論氣候議題規模最大的一次會議，也被視為是制訂全球（碳）排放目標，以減緩全球暖化的關鍵一步。

童貝里表示，像第26次締約方會議這樣的國際性峰會，「因為把那麼多人聚在一起，因此有（做出）改變的潛力」。

她說：「所以，我們需要確定，我們會用這個機會，真的改變事情。」

童貝里強調把關注焦點從「試圖製造漏洞」轉移到「真正拯救地球」的必要性。

在格拉斯哥（Glasgow）的會議，將試圖說服主要的發展中國家做更多的事，來減少他們的碳排放，並讓富裕國家拿出數以十億計美元，幫助窮國因應氣候變遷。

上個月，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）曾警告說，未能削減全球的（碳）排放量，正使全球走上氣溫上升攝氏2.7度的「災難性」道路。

這個數值打破巴黎氣候協定製訂的目標，那個協定的目標，是將暖化的溫度定在遠低於攝氏2度，最好是比工業化前水準僅高攝氏1.5度的水準。

© 2021 AFP