COVAX盼募資1437億 助貧國打疫苗終結疫情

（法新社日內瓦19日電） COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）今天表示，未來3個月內需要52億美元（約新台幣1437億元）經費，來為全球2022年提供疫苗。

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COVAX在去年11月和12月送貨量激增，到了上周末達到為全球144個國家和地區提供10億劑 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的里程碑，而COVAX希望今年能再增加疫苗供應量。

全球疫苗免疫聯盟（Gavi）執行長柏克利（Seth Berkley）說：「我們在2022年可調整我們的支援作法，確保疫苗能快速派上用場、安全地接種、並滿足各國的偏好與覆蓋目標，以協助終結疫情，這將有助於全世界減少疫情風險和不確定性。」

Gavi和世界衛生組織（WHO）都是COVAX計畫領導方，旨在讓全球公平獲取COVID-19疫苗。

COVAX希望取得購入6億劑疫苗所需的37億美元經費，以確保最貧窮國家能獲得可靠的疫苗供應，同時足以應對最終變數，比如施打追加劑和防範新變異病毒的疫苗等。

另10億美元將用在較貧窮國家的疫苗準備和運送上，5.45億美元用在捐贈疫苗的施打支出上，包括針筒費用、運費和保險費等。截至目前，COVAX的相關訴求已獲得1.92億美元捐款。

© 2022 AFP