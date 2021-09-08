COVID來襲 重挫全球愛滋、結核病與瘧疾防治工作

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（法新社巴黎7日電） 全球基金（Global Fund）今天公布報告指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在2020年愛滋病毒、結核病與瘧疾的防治工作上，帶來「毀滅性」衝擊。

全球基金執行主任桑茲（Peter Sands）說「COVID-19對於愛滋病毒、結核病、瘧疾的防治以及對於我們所支持的社區，造成毀滅性衝擊。在全球基金的歷史上，關鍵計畫的結果首次出現倒退情形。」

全球基金說，愛滋病毒篩檢與預防服務的數量「顯着」下滑。和2019年相比，去年愛滋病毒防治人數下降11%，篩檢量下滑22%，大多數國家的新治療都受阻。

報告說，COVID-19在全球對抗結核病的影響同樣是「災難性的」。在全球基金投資的國家中，接受抗藥性結核病治療的人數下降19%，接受多重抗藥性結核病治療的人數甚至下滑了37%。

全球基金估算，2020年約470萬人接受結核病的治療，比2019年要少了100萬人。

不過報告發現，與其他兩種疾病相比，對抗瘧疾的干預措施「受到COVID-19的影響似乎較小」。

世界各地分發的蚊帳數量增加了17%，達到1.88億張；獲室內殘效噴灑（indoor residual spraying）覆蓋的建築物增加了3%。

全球基金錶示，自機構2002年成立以來已挽救4400萬條人命，在其投資的國家中，死於後天免疫缺乏癥候群（AIDS，愛滋病）、結核病與瘧疾的人數下降了46%。

© 2021 AFP