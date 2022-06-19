COVID疫苗專利豁免 南非讚揚：接種平等跨大步

（法新社約翰尼斯堡18日綜合外電報導）經過兩年激烈談判，世界貿易組織（WTO）達成協議，允許開發中國家開始生產COVID-19疫苗，而不必經過專利持有者授權；南非今天對此大表歡迎，稱是疫苗接種平等向前跨出一大步。

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南非貿工部長巴特爾（Ebrahim Patel）表示：「我們達成一項協議，那是經過努力奮鬥才取得的協議。」巴特爾與印度和非政府組織一直在呼籲豁免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的智慧財產權。

世貿組織15日宣布放寬對疫苗智財權的限制，目的在提供更公平的疫苗接種機會，但許多觀察家對於期限和規模上仍有批評。

經過數月的爭執，為爭取製藥大廠支持的折衷文本談判工作本周來到最後關頭，美國和中國最後終於針對哪些國家將從豁免中受益達成共識，完成了這項協議。

南非和印度一直疾呼要豁免疫苗智財權；他們說，必須以此終止「疫苗種族隔離」。

根據世貿組織的資料，世界上60%人口已經接種了兩劑COVID-19疫苗，但仍存在明顯的不平等現象，非洲利比亞只有17%民眾接種疫苗，奈及利亞只8%，喀麥隆則不到5%。

南非政府在聲明中對豁免疫苗智財權表示敬意，這項豁免的目的是讓當地疫苗製造商可在未經專利持有者授權下生產疫苗或原料，或受專利保障的成分。南非讚揚這是向前跨出一大步，即便豁免期只限縮在5年。（譯者：紀錦玲）

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