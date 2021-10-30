COVID貼片疫苗 澳洲實驗前景可期

（法新社華盛頓29日電） 自COVID-19大流行以來，研究人員致力研發不需打針的疫苗。澳洲研發一款「用貼的」疫苗，動物實驗顯示效果比用針頭注射更好。

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這項領域的一項新動物實驗發表於「科學先端」（Science Advances）期刊，初步結果令人鼓舞。

這項新技術有望讓兒童打疫苗不再哭泣，也能讓有針頭恐懼症的人一掃打針陰霾。此外，貼片疫苗沒有冷鏈需求，配送容易，且動物實驗顯示貼片能誘發出比皮下注射還要高的免疫反應。

澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）病毒學家、這項研究的共同作者穆勒（David Muller）表示，由澳洲和美國人員組成的研究團隊用的是1平方公分的貼片，上面有超過5000個細微的「針」，小到連肉眼都難以看到。

接種時使用外形像冰上曲棍球的扁圓形貼片器，將疫苗貼片「打印」上皮膚；穆勒說「就像在你皮膚上輕彈一下」。這份研究試驗里用的是重組蛋白的「次單位」疫苗。

受試老鼠分別接種貼片與針頭注射疫苗，試驗顯示使用貼片的老鼠，免疫系統在接種2劑後產生高濃度的中和抗體，包括在肺部，產生的免疫效果優於針頭注射。

研究所使用的貼片是由澳洲Vaxxas公司所生產，預計明年4月展開人體試驗，是這類貼片疫苗里進度最快的一支。

包括Micron Biomedical和Vaxess兩家美國公司，也在研發貼片疫苗，Vaxess研發的貼片選用的更是台灣國產的高端疫苗。

目前貼片疫苗主要挑戰在於大規模生產，這類智能貼片微針迄今還沒有製造商能量產出足夠的數量。

Vaxess在美國國家衛生研究院（NIH）資助下剛在波士頓附近開設一家工廠，目標是先生產足夠的貼片以在明年夏天展開2000至3000人的臨床試驗。

Vaxess執行長史拉德（Michael Schrader）說：「如果你想推出一種疫苗，你必須生產數億劑，截至目前我們還沒有那樣的規模，還沒人有這種產能。」不過他說拜疫情之賜，相關產業已吸引更多投資者，未來10年有望重塑疫苗接種方式。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

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