COVID-19下睽違兩年終解禁 國際游輪駛入雪梨港

（法新社雪梨18日電） 自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，國際游輪即被禁止進入澳洲水域，睽違兩年多禁令解除，今天終於再次見到游輪停靠雪梨港灣（Sydney Harbour）碼頭。

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在風光明媚的早晨，「太平洋探險號」（Pacific Explorer）郵輪引人注目地駛進港，船側有拖船噴灑水柱，船頭橫掛大幅布條，上面寫着「我們回家了」。

人群聚集在雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）底下觀賞這艘大船進港；太平洋控險號在近一個月前，展開1萬8000公里的返航澳洲之旅。

自「紅寶石公主號」（Ruby Princess）游輪爆出COVID-19疫情，導致數百人確診和28人染疫死亡後，當局從2020年3月起禁止國際游輪進入澳洲水域。

過去這段時間，英國P&O渡輪公司旗下的太平洋探險號和另外2艘游輪大多停泊在賽普勒斯（Cyprus）海岸，等待澳洲解除這項禁令，但因為連續幾波COVID-19疫情，禁令解除的時間也跟着延後。

P&O公司發言人高登（Lyndsey Gordon）告訴法新社說，澳洲郵輪航程預訂量已接近疫情前的水準。

他說：「我們現在預見2022年至2023年夏季游輪季節，（航程預訂量）可望恢復到近正常水準。」

根據國際游輪協會（Cruise Lines International Association），疫情前約有350艘游輪載着逾60萬旅客遊覽澳洲，為澳洲經濟帶來52億澳元（約新台幣1137億元）觀光產值。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP