COVID-19不妨礙耶誕老人送禮 世衛：他對病毒免疫

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（法新社日內瓦14日電） 世界衛生組織（WHO）官員今天說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不會阻撓耶誕老人穿梭世界各地發送禮物，因為他對這場大流行病「免疫」。

新型冠狀病毒疾病肆虐全球，世衛流行病學家範科霍芙（Maria Van Kerkhove）在記者會上說，她知道有許多孩子都很擔心病毒會影響耶誕老公公發送禮物。

範科霍芙說：「我明白大家都很擔心耶誕老人（染疫風險高），因為他年紀大了。」

育有兩名幼子的她說：「我可以告訴大家，耶誕老人對這種病毒免疫。」

範科霍芙說：「我們與他進行了簡短交談，他的狀態非常好，耶誕老婆婆也很好，他們現在很忙。」

她還表示，世衛聽說有些國家的領袖準備鬆綁限制全球旅行的防疫措施，好讓耶誕老人和他的麋鹿能夠進入他們的領空，把禮物送給孩子們。

儘管範科霍芙看似渴望協助散播節日歡樂氣氛，卻也堅守世衛組織應該扮演的角色，建議民眾如何以最佳方式保障自身安全並遏止疫情蔓延；2019冠狀病毒疾病在過去一年已奪走超過160萬條人命。

她說：「我想，全世界的孩子們都要明白，耶誕老人和他們必須遵守嚴格的社交距離規範，這是非常重要的事情。」

範科霍芙說，孩子們應該聽爸媽的話，「確保自己在耶誕夜早早上床睡覺」，還強調「耶誕老人一定會環遊世界，把禮物送到每個孩子手中」。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP