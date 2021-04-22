COVID-19全球死亡超過306萬人 確診逾1.43億例

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（法新社巴黎22日電） 彙整後的官方數據顯示，截至格林威治標準時間22日10時（台灣22日晚間6時），全球至少306萬859人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億4380萬7560例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發迄今，絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上列數據是依據各國衛生當局每天提供的統計數字來計算，但不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國統計單位其後提出的重新估算數據。且累計確診人數只是實際染疫人數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球21日通報新增1萬4428人病歿、87萬9856起確診病例。根據最新通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3472死）、印度（2104死）和美國（945死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計已56萬9404人病故、3186萬2401例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（38萬1475人喪生、1412萬2795例確診）、墨西哥（21萬3597人喪生、231萬5811例確診）、印度（18萬4657人喪生、1593萬965例確診）及英國（12萬7327人喪生、439萬5703例確診）。

若依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有269人染疫喪命；其次依序為匈牙利（267人）、波士尼亞-赫塞哥維納（246人）、蒙特內哥羅（230人）及保加利亞（223人）。

從區域來看，歐洲累計103萬8206死、4876萬8306例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計87萬8642死、2762萬2371例確診；美國和加拿大共計59萬3155死、3300萬6888例確診。

亞洲共計30萬5994死、2244萬1419例確診；中東地區共計12萬4928死、746萬5208例確診；非洲共計11萬8897死、446萬1052例確診；大洋洲共計1037死、4萬2320例確診。（譯者：張正芊）

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