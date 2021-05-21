COVID-19全球疫情逾1億6509萬確診 343萬人病亡

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（法新社巴黎21日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間21日10時（台灣21日晚間6時），全球至少343萬2711人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億6509萬3780例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球20日通報新增1萬2691人病歿、66萬9282起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（4209死）、巴西（2403死）、美國（692死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計58萬8539人病故、3305萬6860例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（44萬4094人喪生、1589萬4094例確診）、印度（29萬1331人喪生、2603萬1991例確診）、墨西哥（22萬1080人喪生、239萬140例確診）及英國（12萬7701人喪生、445萬5221例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有304人染疫喪命；接下來依序為捷克（280人）、波士尼亞-赫塞哥維納（277人）、北馬其頓（253人）和保加利亞（251人）。

從區域來看，歐洲累計111萬8515死、5225萬7202例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計99萬8251死、3146萬1832例確診；美國和加拿大共計61萬3643死、3440萬2925例確診。

亞洲共計43萬4304死、3383萬7688例確診；中東地區共計13萬9420死、835萬4448例確診；非洲共計12萬7484死、473萬2254例確診；大洋洲共計1094死、4萬7432例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：曹宇帆）

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