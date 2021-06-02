COVID-19全球確診逾1億7109萬例 超過368萬人病歿

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎2日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間2日10時（台灣2日晚間6時），全球至少368萬1985人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億7109萬6690例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球1日通報新增1萬4742人病歿、47萬8460起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為墨西哥（4272死）、印度（3207死）、巴西（2408死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計59萬5213人病故、3328萬7577例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（46萬5199人喪生、1662萬4480例確診）、印度（33萬5102人喪生、2830萬7832 例確診）、墨西哥（22萬7840人喪生、242萬659例確診）及秘魯（18萬4507人喪生、196萬1087例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有560人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（308人）、波士尼亞-赫塞哥維納（283人）、捷克（281人）和北馬其頓（260人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計116萬1745死、3320萬9221例確診；歐洲累計113萬7172死、5300萬8587例確診；美國和加拿大共計62萬777死、3467萬316例確診。

亞洲共計48萬7166 死、3666萬4979例確診；中東地區共計14萬3067死、863萬9509例確診；非洲共計13萬956死、485萬5232例確診；大洋洲共計1102死、4萬8851例確診。

© 2021 AFP