COVID-19全球確診逾1億7320萬例 超過373萬人病歿

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（法新社巴黎7日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間7日10時（台灣7日晚間6時），全球至少373萬1297人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億7320萬2950例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球6日通報新增7951人病歿、34萬689起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（2427死）、巴西（873死）、哥倫比亞（539死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計59萬7628人病故、3336萬2633例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（47萬3404人喪生、1694萬7062例確診）、印度（34萬9186人喪生、2890萬9975例確診）、墨西哥（22萬8804人喪生、243萬3681例確診）及秘魯（18萬6511人喪生、198萬3570例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有566人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（309人）、波士尼亞-赫塞哥維納（286人）、捷克（282人）和北馬其頓（262人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計118萬726死、3397萬9026例確診；歐洲累計114萬3053死、5325萬6433例確診；美國和加拿大共計62萬3352死、3475萬4889例確診。

亞洲共計50萬5866死、3748萬9435例確診；中東地區共計14萬4897死、874萬8996例確診；非洲共計13萬2299死、492萬4631例確診；大洋洲共計1104死、4萬9548例確診。

© 2021 AFP