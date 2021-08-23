COVID-19全球確診逾2億1175萬例 超過443萬人病故

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（法新社巴黎23日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間23日10時（台灣23日晚間6時），全球至少443萬846人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億1175萬9090例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球22日通報新增7724人病歿、44萬6969起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印尼（842死）、俄羅斯（776死）、越南（737死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計62萬8503人病故、3770萬9970例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（57萬4527人喪生、2057萬891例確診）、印度（43萬4756人喪生、3244萬9306例確診）、墨西哥（25萬3155人喪生、322萬5073例確診）及秘魯（19萬7879人喪生、214萬2153例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有600人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（296人）、捷克（284人）、北馬其頓（272人）、巴西（270人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計142萬1977死、4266萬8413例確診；歐洲累計123萬3733死、6179萬8277例確診；亞洲共計75萬4136死、4872萬3190例確診。

美國和加拿大共計65萬5295死、3917萬8027例確診；非洲共計18萬9255死、753萬5269例確診；中東地區共計17萬4813死、1174萬7781例確診；大洋洲共計1637死、10萬8141例確診。

© 2021 AFP