COVID-19全球確診逾2億2065萬例 超過456萬人病故

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（法新社巴黎6日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日10時（台灣6日晚間6時），全球至少456萬5622人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億2065萬2860例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球5日通報新增6337人病歿、42萬3848起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為俄羅斯（790死）、伊朗（610死）與美國（394死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計64萬8472人病故、3994萬5106例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（58萬3628人喪生、2089萬779例確診）、印度（44萬752人喪生、3302萬7621例確診）、墨西哥（26萬3140人喪生、342萬8384例確診）及秘魯（19萬8488人喪生、215萬5034例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有602人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（301人）、北馬其頓（291人）、捷克（284人）和蒙特內哥羅（280人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計144萬9875死、4358萬5626例確診；歐洲累計126萬397死、6397萬9325例確診；亞洲共計79萬3406死、5106萬7277例確診。

美國和加拿大共計67萬5471死、4146萬273例確診；非洲共計19萬9232死、791萬6984例確診；中東地區共計18萬5475死、1251萬2638例確診；大洋洲共計1766死、13萬744例確診。

© 2021 AFP