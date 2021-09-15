COVID-19全球確診逾2億2572萬例 超過464萬人病故

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（法新社巴黎15日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日10時（台灣15日晚間6時），全球至少464萬6416人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億2572萬8950例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球14日通報新增1萬589人病歿、56萬5055起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2392死）、墨西哥（1047死）與俄羅斯（792死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計66萬3936人病故、4136萬5255例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（58萬7797人喪生、2101萬9830例確診）、印度（44萬3497人喪生、3331萬6755例確診）、墨西哥（26萬9016人喪生、352萬8972例確診）及秘魯（19萬8840人喪生、216萬2294例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有603人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（312人）、波士尼亞-赫塞哥維納（308人）、北馬其頓（303人）、蒙特內哥羅（289人）與捷克（284人）和。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計146萬5171死、4404萬8239例確診；歐洲累計127萬8544死、6534萬9316例確診；亞洲共計81萬4181死、5227萬832例確診。

美國和加拿大共計69萬1188死、4291萬7699例確診；非洲共計20萬3938死、808萬6052例確診；中東地區共計19萬1508死、1290萬6829例確診；大洋洲共計1886死、14萬9991例確診。

© 2021 AFP