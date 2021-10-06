COVID-19全球確診逾2億3576萬例 超過481萬人病故

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（法新社巴黎6日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日10時，全球至少481萬3581人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億3576萬7340例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球5日通報新增8214人病歿、44萬6871起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1845死）、俄羅斯（929死）與墨西哥（790死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計70萬5284人病故、4395萬779例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（59萬8829人喪生、2149萬9074例確診）、印度（44萬9538人喪生、3387萬1881例確診）、墨西哥（27萬9896人喪生、369萬1924例確診）及俄羅斯（21萬2625人喪生、766萬2560例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有605人染疫喪命；接下來依序為波士尼亞-赫塞哥維納（328人）、北馬其頓（324人）、匈牙利（313）、蒙特內哥羅（311人）與保加利亞（305人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計149萬6070死、4514萬1748例確診；歐洲累計132萬3544死、6866萬2932例確診；亞洲共計84萬5754死、5435萬6958例確診。

美國和加拿大共計73萬3297死、4559萬2600例確診；非洲共計21萬1845死、833萬1950例確診；中東地區共計20萬812死、1348萬8359例確診；大洋洲共計2259死、19萬2802例確診。

© 2021 AFP