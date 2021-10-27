COVID-19全球確診逾2億4446萬例 病故人數逼近500萬

（法新社巴黎27日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間27日10時，全球至少496萬994人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億4446萬4760例確診。

廣告 繼續瀏覽後續

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球26日通報新增8023人病歿、46萬5674起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1415死）、俄羅斯（1123死）與烏克蘭（692死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計73萬8883人病故、4561萬6157例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（60萬6246人喪生、2174萬8984例確診）、印度（45萬5653人喪生、3421萬5653例確診）、墨西哥（28萬6888人喪生、378萬8986例確診）及俄羅斯（23萬3898人喪生、835萬2601例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有607人染疫喪命；接下來依序為波士尼亞-赫塞哥維納（348人）、北馬其頓（339人）、保加利亞（336人）、蒙特內哥羅（330人），與匈牙利（317）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計151萬6784死、4578萬6808例確診；歐洲累計138萬3562死、7317萬8050例確診；亞洲共計86萬5732死、5559萬5483例確診。

美國和加拿大共計76萬7678死、4731萬7789例確診；非洲共計21萬7319死、847萬9499例確診；中東地區共計20萬7230死、1385萬9381例確診；大洋洲共計2689死、24萬7755例確診。

© 2021 AFP