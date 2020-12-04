COVID-19全球確診逾6520萬 超過150萬人病故

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（法新社巴黎4日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間4日11時，全球至少150萬7480人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少6520萬2960 例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4142 萬2500人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球3日通報新增1萬2658人病歿、66萬9926起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2907死）、義大利（993死）與巴西（755死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計27萬6401人病故、1414萬7731例確診，至少540萬4018人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（17萬5270人喪生、648萬7084例確診）、印度（13萬9188人喪生、957萬1559例確診）、墨西哥（10萬8173人喪生、114萬4643例確診）及英國（6萬113人喪生、167萬4134例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有147人染疫喪命；接下來依序為秘魯（109人）、西班牙（98人）、義大利（96人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計45萬4149死、1328萬4270例確診；歐洲累計43萬2491死、1911萬558例確診；美國和加拿大共計28萬8781死、1454萬1185例確診。

亞洲共計19萬7750死、1258萬5976例確診；中東地區共計8萬517死、343萬2311例確診；非洲共計5萬2850 死、221萬8277例確診；大洋洲共計942死、3萬388例確診。

© 2020 AFP