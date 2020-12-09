COVID-19全球確診逾6820萬例 超過155萬人病故

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎9日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間9日11時（台灣9日晚間7時），全球至少155萬7814人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），超過6820萬8890例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4334萬1100人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球8日通報新增1萬2364人病歿、65萬7185起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2496死）、巴西（842死）與法國（831死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計28萬6338人病故、1517萬2602例確診，至少578萬6915人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（17萬8159人喪生、667萬4999例確診）、印度（14萬1360人喪生、973萬5850例確診）、墨西哥（11萬874人喪生、119萬3255例確診）及英國（6萬2033人喪生、175萬241例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有151人染疫喪命；接下來依序為秘魯（110人）、義大利（101人）、西班牙（100人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計46萬2362死、1363萬7455例確診；歐洲累計45萬6498死、2025萬8097例確診；美國和加拿大共計29萬9174死、1559萬9140例確診。

亞洲共計20萬1825死、1285萬7823例確診；中東地區共計8萬2492死、353萬7249例確診；非洲共計5萬4521死、228萬8663例確診；大洋洲共計942死、3萬469例確診。

© 2020 AFP