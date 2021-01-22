COVID-19全球至少9745萬人染疫 死亡破209萬例

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（法新社巴黎22日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間22日11時（台灣22日晚間7時），全球至少209萬2736人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少9745萬7370例確診。

上述數據是依據各國衛生當局每日提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據。

全球21日通報新增1萬7953人病歿、66萬2119起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（4045死）、英國（2539死）與墨西哥（1803死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計41萬378人病故、2463萬2468例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（21萬4147人喪生、869萬7368例確診）、印度（15萬3032人喪生、1062萬5428例確診）、墨西哥（14萬6174人喪生、171萬1283例確診）及英國（9萬5829人喪生、354萬3646例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有178人染疫喪命；接下來依序為捷克（141人）、英國（141人）以及義大利（139人）。

從區域來看，歐洲累計68萬7031死、3152萬9013例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計56萬4379死、1784萬992例確診；美國和加拿大共計42萬8956死、2536萬2418例確診。

亞洲共計23萬3763死、1481萬7804例確診；中東地區共計9萬4852死、450萬9626例確診；非洲共計8萬2810死、336萬5924例確診；大洋洲共計945死、3萬1600例確診。

由於全球仍有大量較輕症或無癥狀感染者未被檢測出，上述確診數據只是實際感染總數的一部分。

© 2021 AFP