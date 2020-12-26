COVID-19全球超過175萬人病故 逾7975萬例確診

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（法新社巴黎26日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間26日11時（台灣26日晚間7時），全球至少175萬780人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少7975萬8000例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有5040 萬5700人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球25日通報新增8389人病歿、48萬5359起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1414死）、墨西哥（665死）與英國（570死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計33萬279人病故、1876萬1363例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（19萬488人喪生、744萬8560例確診）、印度（14萬7343人喪生、1016萬9118例確診）、墨西哥（12萬1837人喪生、137萬2243例確診）及義大利（7萬1359人喪生、202萬8354例確診）。

依照染疫死亡數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有165人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（121人）、波士尼亞-赫塞哥維納（119人）、義大利（118人）、北馬其頓共和國（115人）。

從區域來看，歐洲累計54萬3993死、2518萬3892例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計49萬5436死、1508 萬5477例確診；美國和加拿大共計34萬4999死、1929萬5507例確診。

亞洲共計21萬4966死、1366萬777例確診；中東地區共計8萬8512死、387萬5731例確診；非洲共計6萬1930死、262萬5723例確診；大洋洲共計944死、3萬898 例確診。

© 2020 AFP