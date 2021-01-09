COVID-19全球超過8882萬例確診 191萬多人病亡

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（法新社巴黎9日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間9日11時，全球至少191萬4057人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少8882萬4680 例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有5504萬4900人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球8日通報新增1萬4997人病歿、81萬6686起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3676死）、英國（1325死）與德國（1083死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計36萬8932人病故、2187萬0988例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（20萬1460人喪生、801萬3708例確診）、印度（15萬798人喪生、1043萬1639例確診）、墨西哥（13萬2069人喪生、150萬7931例確診）及英國（7萬9833人喪生、295萬7472例確診）。

依照染疫死亡數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有172人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（142人）、波士尼亞與赫塞哥維納（131人）、義大利（129人）、北馬其頓共和國（124人）。

從區域來看，歐洲累計61萬3718死、2855萬5903例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計52萬6000死、1631 萬8970例確診；美國和加拿大共計38萬5581死、2251萬2961例確診。

亞洲共計22萬4648死、1424萬5502例確診；中東地區共計9萬1709死、417萬1636例確診；非洲共計7萬1456死、298萬8421例確診；大洋洲共計945死、3萬1294例確診。

© 2021 AFP