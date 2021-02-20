COVID-19全球逾1億1070萬例確診 245萬多人病亡

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（法新社巴黎20日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日11時（台灣20日晚間7時），全球至少245萬3070人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億1070萬例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6789萬5900人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球19日通報新增1萬963人病歿、41萬3697起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2471死）、巴西（1308死）與墨西哥（857死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計49萬5804人病故、2800萬6095例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（24萬4765人喪生、1008萬1676例確診）、墨西哥（17萬8965人喪生、203萬491例確診）、印度（15萬6212人喪生、1097萬7387例確診）及英國（11萬9920人喪生、409萬5269例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有189人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（181人）、捷克（178人）、英國（177人）及義大利（158人）。

從區域來看，歐洲累計82萬5560死、3632萬809例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計65萬5235死、2059 萬2107例確診；美國和加拿大共計51萬7364死、2884萬5704例確診。

亞洲共計25萬1204死、1585萬3436例確診；中東地區共計10萬2042死、523萬4958例確診；非洲共計10萬718死、382萬1029例確診；大洋洲共計947死、3萬1965 例確診。

© 2021 AFP