COVID-19全球逾1億1295萬例確診 近251萬人病亡

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（法新社巴黎26日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間26日11時（台灣26日晚間7時），全球至少250萬8786人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億1295萬5460例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6927萬8500人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球25日通報新增1萬1340人病歿、45萬127起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3269死）、巴西（1541死）與墨西哥（877死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計50萬8314人病故、2841萬3620例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（25萬1498人喪生、1039萬461例確診）、墨西哥（18萬3692人喪生、206萬9370例確診）、印度（15萬6825人喪生、1106萬3491例確診）及英國（12萬2070人喪生、415萬4562例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有190人染疫喪命；接下來依序為捷克（187人）、斯洛維尼亞（183人）、英國（180人）及義大利（160人）。

從區域來看，歐洲累計84萬5199死、3720萬5424例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計67萬1087死、2111萬8888例確診；美國和加拿大共計53萬160死、2927萬835例確診。

亞洲共計25萬5088死、1605萬18例確診；中東地區共計10萬3478死、540萬8794例確診；非洲共計10萬2825死、386萬9234例確診；大洋洲共計949死、3萬2273例確診。

© 2021 AFP