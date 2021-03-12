COVID-19全球逾1億1852萬例確診 263萬多人病亡

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（法新社巴黎12日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間12日11時，全球至少263萬768人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億1852萬7720例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球11日通報新增9862人病歿、47萬9258起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2233死）、美國（1557死）與墨西哥（654死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計53萬821人病故、2928萬6142例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（27萬2889人喪生、1127萬7717例確診）、墨西哥（19萬3142人喪生、215萬1028例確診）、印度（15萬8306人喪生、1130萬8846 例確診）及英國（12萬5168人喪生、424萬1677例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有214人染疫喪命；接下來依序為比利時（193人）、斯洛維尼亞（191人）、英國（184人）及蒙特內哥羅（177人）。

從區域來看，歐洲累計88萬9491死、3942萬7638例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計71萬971死、2249萬1564例確診；美國和加拿大共計55萬3156死、3018萬4807例確診。

亞洲共計26萬1722死、1652萬5363例確診；中東地區共計10萬7463死、585萬8394例確診；非洲共計10萬7007死、400萬6896例確診；大洋洲共計958死、3萬3066例確診。

© 2021 AFP