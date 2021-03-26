COVID-19全球逾1億2545萬例確診 275萬多人病歿

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎26日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間26日11時（台灣26日晚間7時），全球至少275萬6395人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億2545萬3950例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球25日通報新增1萬884人病歿、62萬9630起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2777死）、美國（1249死）與墨西哥（584死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計54萬6822人病故、3007萬9285例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（30萬3462人喪生、1232萬169例確診）、墨西哥（20萬211人喪生、221萬4542例確診）、印度（16萬949人喪生、1184萬6652例確診）及英國（12萬6445人喪生、431萬9128例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有239人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（199人）、比利時（197人）、蒙特內哥羅（196人）、斯洛維尼亞（192人）。

從區域來看，歐洲累計93萬6136死、4242萬7593例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計75萬7717死、2410萬1234例確診；美國和加拿大共計56萬9602死、3102萬9093例確診。

亞洲共計26萬8606死、1738萬4128例確診；中東地區共計11萬2066死、632萬1260例確診；非洲共計11萬1292死、415萬4533例確診；大洋洲共計976死、3萬6109例確診。

© 2021 AFP