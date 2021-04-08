COVID-19全球逾1億3307萬例確診 289萬多人病歿

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（法新社巴黎8日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間8日10時，全球至少289萬54人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億3307萬7500例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球7日通報新增1萬4864人病歿、64萬4276起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3829死）、美國（2580死）與波蘭（956死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計55萬9117人病故、3092萬2760例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（34萬776人喪生、1319萬3205例確診）、墨西哥（20萬5598人喪生、226萬1879例確診）、印度（16萬6862人喪生、1292萬8574 例確診）及英國（12萬6927人喪生、436萬7291例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有256人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（232人）、波士尼亞-赫塞哥維納（217人）、蒙特內哥羅（212人）、比利時（201人）。

從區域來看，歐洲累計98萬3812死、4542萬2017例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計81萬1360死、2567 萬953例確診；美國和加拿大共計58萬2285死、3194萬8268例確診。

亞洲共計28萬23死、1888萬7656例確診；中東地區共計11萬7030死、680萬7125例確診；非洲共計11萬4539死、430萬2199例確診；大洋洲共計1005死、3萬9287例確診。

© 2021 AFP