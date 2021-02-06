COVID-19全球逾1億535萬例確診 超過229萬人病亡

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（法新社巴黎6日電） 官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時，全球至少229萬9637人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億535萬590例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6415萬7800人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球5日通報新增1萬4561人病歿、49萬3140起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3475死）、墨西哥（1368死）與巴西（1239死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計45萬9554人病故、2681萬3734例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（23萬34人喪生、944萬7165例確診）、墨西哥（16萬4290人喪生、191萬2871例確診）、印度（15萬4918人喪生、1081萬4304例確診）及英國（11萬1264人喪生、391萬1573例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有184人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（173人）、英國（164人）、捷克（160人）及義大利（150人）。

從區域來看，歐洲累計76萬8009死、3435萬1837例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計61萬3669死、1941 萬779例確診；美國和加拿大共計48萬145死、2761萬360例確診。

亞洲共計24萬3755死、1542萬2319例確診；中東地區共計9萬8928死、487萬6538例確診；非洲共計9萬4186死、364萬6981例確診；大洋洲共計945死、3萬1778例確診。

© 2021 AFP