COVID-19全球逾1億5959萬例確診 近332萬人病歿

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（法新社巴黎12日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間12日10時（台灣12日晚間6時），全球至少331萬9512人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億5959萬3520例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球11日通報新增1萬3475人病歿、74萬8719起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（4205死）、巴西（2311死）、美國（658死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計58萬2848人病故、3277萬9153例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（42萬5540人喪生、1528萬2705例確診）、印度（25萬4197人喪生、2334萬938例確診）、墨西哥（21萬9323人喪生、236萬8393例確診）及英國（12萬7629人喪生、443萬9691例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有298人染疫喪命；接下來依序為捷克（278人）、波士尼亞-赫塞哥維納（272人）、北馬其頓（246人）和蒙特內哥羅（246人）。

從區域來看，歐洲累計109萬8811死、5179萬5679例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計96萬1839死、3015萬3927例確診；美國和加拿大共計60萬7554死、3407萬6230例確診。

亞洲共計38萬9327死、3073萬1056例確診；中東地區共計13萬5867死、813萬9990例確診；非洲共計12萬5045死、465萬1749例確診；大洋洲共計1069死、4萬4892例確診。

© 2021 AFP