COVID-19全球逾6888萬例確診 超過157萬人病故

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎10日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間10日11時（台灣10日晚間7時），全球至少157萬398人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少6888萬4640例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4386 萬500人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球9日通報新增1萬2507人病歿、65萬4991起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3071死）、巴西（836死）與墨西哥（781死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計28萬9450人病故、1539萬2196例確診，至少588萬9896人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（17萬8995人喪生、672萬8452例確診）、印度（14萬1772人喪生、976萬7371例確診）、墨西哥（11萬1655人喪生、120萬5229例確診）及英國（6萬2566人喪生、176萬6819例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有152人染疫喪命；其次依序為秘魯（111人）、義大利（102人）、西班牙（101人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計46萬4537死、1372萬5721例確診；歐洲累計46萬1674死、2051萬249例確診；美國和加拿大共計30萬2399死、1582萬5136例確診。

亞洲共計20萬2692死、1291萬2790例確診；中東地區共計8萬3266死、357萬1087例確診；非洲共計5萬4888死、230萬9183例確診；大洋洲共計942死、3萬478 例確診。

© 2020 AFP