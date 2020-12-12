COVID-19全球逾7100萬例確診 159萬多人病亡

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（法新社巴黎12日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間12日11時，全球至少159萬5276人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少7104萬1350例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4473 萬1000人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球11日通報新增1萬2326人病歿、70萬2077起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2599死）、義大利（761死）與墨西哥（693死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計29萬5539人病故、1585萬1735例確診，至少613萬5314人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（18萬437人喪生、683萬6227例確診）、印度（14萬2628人喪生、982萬6775例確診）、墨西哥（11萬3019人喪生、122萬9379例確診）及英國（6萬3506人喪生、180萬9455例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有154人染疫喪命；其次依序為秘魯（111人）、義大利（105人）、西班牙（102人）。

從區域來看，歐洲累計47萬3400死、2183萬3103例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計46萬8542死、1391 萬4218例確診；美國和加拿大共計30萬8760死、1629萬7836例確診。

亞洲共計20萬4180死、1301萬6179例確診；中東地區共計8萬3789死、360萬3559例確診；非洲共計5萬5663死、234萬5958例確診；大洋洲共計942死、3萬502 例確診。

© 2020 AFP