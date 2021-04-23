COVID-19全球1億4466萬例確診 逾307萬人病歿

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（法新社巴黎23日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間23日10時（台灣23日晚間6時），全球至少307萬3969人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億4466萬360例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球22日通報新增1萬3054人病歿、84萬4310起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（2263死）、巴西（2027死）、美國（786死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計57萬346人病故、3193萬188例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（38萬3502人喪生、1416萬7973例確診）、墨西哥（21萬4095人喪生、231萬9519例確診）、印度（18萬6920人喪生、1626萬3695 例確診）及英國（12萬7345人喪生、439萬8431例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有270人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（269人）、波士尼亞-赫塞哥維納（249人）、蒙特內哥羅（231人）和保加利亞（225人）。

從區域來看，歐洲累計104萬2124死、4899萬8073例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計88萬3098死、2774萬9603例確診；美國和加拿大共計59萬4157死、3308萬1191例確診。

亞洲共計30萬8839死、2281萬5176例確診；中東地區共計12萬5517死、750萬1071例確診；非洲共計11萬9197死、447萬2959例確診；大洋洲共計1037死、4萬2295例確診。

© 2021 AFP