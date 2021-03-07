Covid-19口服藥 研究：明顯降低病患病毒量

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社舊金山6日電） 德國默克藥廠（Merck）與美國一傢夥伴藥商今天發表令人鼓舞的試驗結果，他們表示，合作研發的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）口服藥有助降低病患的病毒量。

美國Ridgeback Biotherapeutics醫療長潘特（Wendy Painter）表示：「在新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）抗病毒療法需求迫切之際，這些初步數據令人鼓舞。」

默克1月間停止測試兩種Covid-19候選疫苗，但加緊研究兩種治療Covid-19的產品，包括與Ridgeback合作研發、藥丸形式的molnupiravir。

默克在和傳染病專家開會時表示，以molnupiravir 治療5天後，病患病毒量可大幅降低。

這個2a階段的試驗，是以202名有Covid-19癥狀但未住院的患者為對象。Ridgeback表示，受試者出現的4 種嚴重副作用，無一被認為和服用molnupiravir有關。

包括奧司他韋（oseltamivir，商品名：克流感Tamiflu）及紮那米韋（zanamivir，商品名：瑞樂沙Relenza）在內，抗病毒口服藥有時會作為流感處方藥，但研究人員尚未發表可對抗冠狀病毒的類似藥物。

而今天發表的這份研究顯示，以molnupiravir治療Covid-19早期患者可快速降低病患體內的病毒量。研究主要調查人員、北卡羅來納大學（University of North Carolina）醫學系教授費雪（William Fischer）表示，這項研究發現大有可為：「如果獲得更多研究支持，對公眾衛生可能有重要意涵，特別是新型冠狀病毒持續在全球散布和演化之際。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP